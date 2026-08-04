Jaipur: ‘रोजाना 14 घंटे करवाते थे काम’, वतन लौटे पीड़ितों ने सुनाई आपबीती, ‘साइबर-स्लेवरी नेटवर्क’ के 5 आरोपी गिरफ्तार

थानाधिकारी गजेन्द्र शर्मा ने बताया कि ब्यावर निवासी आरोपी राजकरण उर्फ रॉनी और सागर सिंह के मोबाइल से वाट्सऐप चैट, वीपीएन, बाइनेंस ऐप और विदेशी संपर्कों के पुख्ता सबूत मिले हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जीतूराज, रवि कुमार और अनिल कुमार को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि बंधक बनाए गए पीड़ितों से रोजाना 14 घंटे काम करवाते थे वे सुबह 9 से रात 11:30 बजे तक काम कराया जाता था। उन्हें फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल देकर लोगों से दोस्ती करने और फर्जी प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी निवेश का झांसा देने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ठगी की रकम यूएसडीटी के जरिये चीनी व विदेशी हैंडलरों तक पहुंचाई जाती थी। वहां काम करने वाले 60 से अधिक लोगों में अधिकांश भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं।