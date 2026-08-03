Jaipur News: स्पा सेंटरों पर अचानक पुलिस का छापा, बंद कमरों में चल रहा था अनैतिक काम, 14 युवक-युवतियां अरेस्ट

डीसीपी (पूर्व) रंजीता शर्मा ने बताया कि स्पा सेंटरों की आड़ में अवैध एवं अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस पर पुलिस टीम ने जवाहर सर्कल थाना क्षेत्र में संचालित 2 स्पा सेंटरों पर दबिश दी। पुलिस की छापेमारी से स्पा सेंटर में खलबली मच गई। पुलिस ने सवाई थाई स्पा से 5 युवक व 6 युवतियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। वहीं, एनटीएफ स्पा पर छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति व 2 युवतियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि जवाहर सर्कल थाना पुलिस अब तक अवैध स्पा सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 110 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।