3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Ashok Gehlot : ‘राजस्थान में अगली बार कांग्रेस सरकार बनना तय, RSS-BJP वाले भी मानते हैं!’, Ex CM ने क्यों कहा ऐसा?

Gehlot vs Bhajan Lal Govt:  जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा! बोले- 'आरएसएस और भाजपा वाले भी अकेले में मानते हैं कि राजस्थान में अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी'। जानिए परिसीमन और एनडीए सहयोगियों पर उनका बड़ा बयान।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Aug 03, 2026

Ashok Gehlot Jodhpur Media Interaction NDA Delimitation Attack 2026

Rajasthan Ex CM Ashok Gehlot in Jodhpur

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने अपने गृह नगर जोधपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी, राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार और केंद्र की नीतियों पर तीखे राजनीतिक हमले बोले हैं। गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में अगली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना पूरी तरह से तय है। उन्होंने पत्रकारों को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी या आरएसएस (RSS) के किसी भी व्यक्ति से अकेले में पूछेंगे तो वह भी यही स्वीकार करेगा। इसके साथ ही परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को 'फासिस्ट' करार देते हुए गहलोत ने एनडीए (NDA) में शामिल सहयोगी दलों को सतर्क रहने की चेतावनी दी।

'RSS वाले भी जानते हैं हकीकत, जनता कर रही चुनाव का इंतजार'

जोधपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और दावा किया कि राज्य की जनता कांग्रेस की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जी या बीजेपी के लोग हाई कमान को खुश करने के लिए चाहे जो बोलें, लेकिन उनकी आत्मा जानती है। आप पत्रकारों से मेरा चैलेंज है, आरएसएस या बीजेपी के किसी आदमी से अकेले में पूछ लो, वो आपको सच बता देगा।"

गहलोत ने कहा कि राजस्थान के हर गांव में आज भी हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम स्कूल और पेंशन योजनाओं की चर्चा हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे, तभी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आए थे।

उन्होंने बताया कि पशुओं का फ्री इलाज और 40 हजार रुपये प्रति गाय मुआवजा देने वाली योजनाएं जनता कभी नहीं भूल सकती। लोग खुद कहते थे कि ऐसी योजनाएं आपके दिमाग में आती कैसे हैं।

'एनडीए के सहयोगियों को बर्बाद कर देगी बीजेपी'

केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और देश के राजनीतिक हालात पर पूर्व मुख्यमंत्री ने गहरा अंदेशा जताया। गहलोत ने कहा कि देश में हालात बहुत गंभीर हैं। बीजेपी वालों का लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है और ये देश को पता नहीं कहां ले जाएंगे।

असम का उदाहरण देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन को अपने हाथ में लेकर वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया गया। अब ये पूरे देश में परिसीमन अपने हिसाब से करना चाहते हैं।

गहलोत ने कहा कि एनडीए में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों को सोचना चाहिए। अकाली दल, ओडिशा की क्षेत्रीय पार्टियां, महाराष्ट्र में शिवसेना और बिहार में नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ है, यह सबके सामने है। अगर परिसीमन इनके हाथ में आ गया, तो ये अपने ही पार्टनर्स को खत्म कर देंगे।

'विपक्ष को एकजुट होकर रोकना होगा'

अशोक गहलोत ने तमाम विपक्षी पार्टियों से अपील की कि परिसीमन के इस कदम को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सत्ताधारी दल को इस तरह से फैसले लेने दिए गए तो देश में लोकतंत्र का ढांचा ही तबाह हो जाएगा।

Sachin Pilot : ‘जनता अब बदलाव चाहती है’, राजस्थान में गरमाई राजनीति के बीच ऐसा क्यों बोले सचिन पायलट?

ये भी पढ़ें
Sachin Pilot Media takes on Modi and Bhajan Lal Double engine Government 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Aug 2026 09:04 am

Published on:

03 Aug 2026 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ashok Gehlot : ‘राजस्थान में अगली बार कांग्रेस सरकार बनना तय, RSS-BJP वाले भी मानते हैं!’, Ex CM ने क्यों कहा ऐसा?

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live : दतिया उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस के बीच, कांटे की टक्कर, देंखें अपडेट्स

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में नामी संस्थान के हॉस्टल के खाने में मिले कीड़े, छात्रों का आरोप- एक महीने से खराब मिल रहा भोजन

CIPET Jaipur Mess Controversy
जयपुर

आईना: विधानसभा पर ‘अल नीनो’ ?

Rajasthan Vidhansabha
ओपिनियन

Rajasthan Congress : ‘क्या चौथी बार अशोक गहलोत की सरकार बनेगी?’, मीडिया के तीखे सवाल पर पूर्व सीएम ने दिया बेबाक जवाब

 Ashok Gehlot reacts on Forth Time Chief Minister of Rajasthan and Clarification Govind Singh Dotasra Rift Controversy
जयपुर

Jaipur News: स्पा सेंटरों पर अचानक पुलिस का छापा, बंद कमरों में चल रहा था अनैतिक काम, 14 युवक-युवतियां अरेस्ट

Jaipur Spa Center Raid
जयपुर

Jaipur: मदद का झांसा देकर ATM कार्ड बदलने वाले गिरोह के 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार; बुजुर्ग और महिलाओं को बनाते निशाना

ATM Card Swap Fraud
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.