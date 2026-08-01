Sachin Pilot : ‘जनता अब बदलाव चाहती है’, राजस्थान में गरमाई राजनीति के बीच ऐसा क्यों बोले सचिन पायलट?

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शनिवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखे राजनीतिक हमले बोले। स्थानीय निकाय चुनाव टालने से लेकर नीट (NEET) परीक्षा विवाद और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग तक, पायलट ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार जमीनी हकीकत से डर रही है और इसी वजह से पंचायत, नगर निकाय और छात्रसंघ चुनावों को जानबूझकर टाला जा रहा है। विधानसभा सत्र के मुहाने पर खड़े राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का यह आक्रामक रुख काफी अहम माना जा रहा है।