स्मार्टफोन और ऐप्स ने बुजुर्गों की जिंदगी बनाई आसान, तकनीक सीखकर हुए आत्मनिर्भर; साइबर सुरक्षा भी बनी जरूरी

जिन लोगों ने इसे सीखा है वे दूसरों के लिए तकनीकी आत्म निर्भरता का उदाहरण बन रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं मालवीय नगर निवासी 71 वर्षीय उषा सिंघल। इनके साथ घर में एक दुर्घटना हुई और डिजिटल माध्यमों की जानकारी ने इनके लिए दुविधा वाली स्थितियों को आसान कर दिया। हाल ही घर में गिरने से इनके 77 वर्षीय पति हरिचरण सिंघल को कई जगह चोट आई। जांच के बाद डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी। चूंकि ये ऐप्स चलाना जानती हैं और पहले भी दवाएं मंगवाती रही हैं तो इन्होंने वो आसानी से कर लिया जो आजकल केवल युवाओं की विशेषता मानी जाती है। इन्होंने दवाओं के ऐप पर डॉक्टर की पर्ची अपलोड कर दवाएं ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। कुछ घंटों के बाद पूरी दवाएं घर पर ही आ गई। इन्हें अब ऑनलाइन दवा मंगाने पर इंतजार नहीं करना होता और तय शेड्यूल के अनुसार ही पूरा कोर्स चलता है। न ही अलग-अलग मेडिकल स्टोर जाना होता है। ऐप्स पर दवाएं ऑर्डर करने से उनसे जुड़े डिस्काउंट या ऑफर्स आदि का लाभ भी लिया जा सकता है। यदि ऐप्स से बेहतर ढंग से परिचित हो जाएं तो दूसरे ऐसे ऐप्स के साथ कीमतों व अन्य चीजों की तुलना भी की जा सकती है।