राजस्थान पुलिस में IG पोस्ट से रिटायर IPS किशन सहाय- अब तलाश रहे किराए का मकान, जानें वायरल ‘सेवानिवृत्ति पोस्ट’ पर क्या मिले जवाब?

राजस्थान पुलिस बेड़े में अपनी बेबाक शैली, वैज्ञानिक सोच और सख्त ईमानदारी के लिए चर्चित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी (आईजी) किशन सहाय 31 जुलाई 2026 को अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि, अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक दो दिन पहले यानी 29 जुलाई को उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक ऐसी पोस्ट साझा की, जिसने प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आम जनता तक सभी को स्तब्ध कर दिया। पूर्व आईपीएस ने सीधे तौर पर जयपुर के जगतपुरा इलाके में किराए का मकान तलाशने के लिए पोस्ट लिखा था। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी द्वारा बिना किसी अपने घर के रिटायर होना और सार्वजनिक रूप से किराए के मकान की मांग करना सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। इस पोस्ट पर 600 से भी ज्यादा कमेंट्स आए हैं, जिनमें लोगों ने उनकी ईमानदारी, सादगी और निस्वार्थ सेवा भाव की जमकर तारीफ की है।