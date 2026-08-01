राजस्थान में LPG सिलेंडर की कीमतों में ‘राहत भरी’ कटौती, जानिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित सभी जिलों की नई रेट लिस्ट 

अगस्त महीने के पहले दिन की सुबह राहत भरी खबर लेकर आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने आज 1 अगस्त 2026 को एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले से राजस्थान के लाखों रेस्टोरेंट मालिकों, ढाबा संचालकों, हलवाइयों और छोटे व्यापारियों के मासिक बजट को सीधी राहत मिलेगी। राजधानी जयपुर में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर ₹192 घटकर ₹2,765.50 का हो गया है। वहीं दूसरी ओर, आम गृहणियों और परिवारों के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसके दाम प्रदेश भर में पूरी तरह स्थिर बने हुए हैं। स्थानीय टैक्स, वैट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भिन्नता के कारण राजस्थान के अलग-अलग जिलों में रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की दरों में अंतर देखने को मिलता है।