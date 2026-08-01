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राजस्थान में LPG सिलेंडर की कीमतों में ‘राहत भरी’ कटौती, जानिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित सभी जिलों की नई रेट लिस्ट 

LPG Price Drop Rajasthan : राजस्थान में 1 अगस्त 2026 से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटे। जानिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित सभी शहरों की नई रेट लिस्ट और कहां है सबसे सस्ता व सबसे महंगा सिलेंडर।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 01, 2026

Commercial LPG Cylinder

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। फाइल फोटो- पत्रिका

अगस्त महीने के पहले दिन की सुबह राहत भरी खबर लेकर आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने आज 1 अगस्त 2026 को एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले से राजस्थान के लाखों रेस्टोरेंट मालिकों, ढाबा संचालकों, हलवाइयों और छोटे व्यापारियों के मासिक बजट को सीधी राहत मिलेगी। राजधानी जयपुर में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर ₹192 घटकर ₹2,765.50 का हो गया है। वहीं दूसरी ओर, आम गृहणियों और परिवारों के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसके दाम प्रदेश भर में पूरी तरह स्थिर बने हुए हैं। स्थानीय टैक्स, वैट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भिन्नता के कारण राजस्थान के अलग-अलग जिलों में रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की दरों में अंतर देखने को मिलता है।

राजस्थान में कहां है सबसे महंगा और सबसे सस्ता सिलेंडर?

स्थानीय मालभाड़े और क्षेत्रीय टैक्स स्लैब के कारण राजस्थान के विभिन्न जिलों में एलपीजी दरों में भिन्नता पाई जाती है:

सबसे सस्ता घरेलू सिलेंडर (14.2 KG): राजस्थान में सबसे सस्ता घरेलू गैस सिलेंडर राजधानी जयपुर में उपलब्ध है, जहां इसकी कीमत ₹945.50 है। इसके अलावा अजमेर, दौसा और सीकर में भी घरेलू सिलेंडर ₹947.00 की किफायती दर पर मिल रहा है।

सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर (14.2 KG): प्रदेश में सबसे महंगा घरेलू एलपीजी सिलेंडर जनजातीय बहुल जिले डूंगरपुर में है, जहां प्रति सिलेंडर ₹991.50 चुकाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ में भी इसकी कीमत ₹988.50 है।

सबसे सस्ता कमर्शियल सिलेंडर (19 KG): 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर प्रदेश में सबसे कम कीमत पर अजमेर में उपलब्ध है, जहां इसकी दर ₹2,718.00 है। ब्यावर में भी यह ₹2,720.50 में मिल रहा है।

सबसे महंगा कमर्शियल सिलेंडर (19 KG): सबसे महंगा कमर्शियल गैस सिलेंडर प्रतापगढ़ जिले में है, जहां इसकी नई कीमत ₹2,872.00 तय की गई है। इसके बाद डूंगरपुर में यह ₹2,862.50 का है।

कमर्शियल यूजर्स को राहत

ऑयल कंपनियों द्वारा की गई इस कटौती से राजस्थान के व्यावसायिक क्षेत्र को कुछ हद तक सम्बल मिलने की उम्मीद है। 19 किलो वाले सिलेंडर पर ₹192 प्रति सिलेंडर की यह राहत होटल उद्योग, खान-पान की दुकानों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए परिचालन लागत कम करने में मददगार साबित होगी।

घर की रसोई में उपयोग होने वाले 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम न घटने और न बढ़ने से आम परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह यथावत और संतुलित बना रहेगा।

राजस्थान के सभी जिलों की नई एलपीजी रेट लिस्ट (1 अगस्त 2026)

राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों और नए पुनर्गठित जिलों में 14.2 किलोग्राम घरेलू और 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की दरें इस प्रकार हैं:

यहाँ 1 अगस्त 2026 से लागू राजस्थान के सभी जिलों की घरेलू और कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की नई दरों की तालिका दी गई है:

राजस्थान के सभी जिलों की नई LPG रेट लिस्ट (1 अगस्त 2026)

जिला (City)घरेलू सिलेंडर (14.2 kg)कमर्शियल सिलेंडर (19 kg)कमर्शियल में बदलाव
अजमेर (Ajmer)₹947.00₹2,718.00-₹192.00
अलवर (Alwar)₹962.00₹2,802.00-₹192.00
बालोतरा (Balotra)₹958.50₹2,793.00-₹192.00
बांसवाड़ा (Banswara)₹969.50₹2,834.00-₹192.00
बारां (Baran)₹968.50₹2,806.50-₹192.00
बाड़मेर (Barmer)₹968.00₹2,811.00-₹192.00
ब्यावर (Beawar)₹949.00₹2,720.50-₹192.00
भरतपुर (Bharatpur)₹953.50₹2,789.50-₹192.00
भीलवाड़ा (Bhilwara)₹962.00₹2,753.00-₹192.00
बीकानेर (Bikaner)₹953.50₹2,800.50-₹192.00
बूंदी (Bundi)₹963.00₹2,807.50-₹192.00
चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh)₹981.50₹2,852.00-₹192.50
चूरू (Churu)₹972.00₹2,828.50-₹192.00
दौसा (Dausa)₹947.00₹2,769.00-₹192.00
डीग (Deeg)₹959.50₹2,796.50-₹192.00
धौलपुर (Dholpur)₹960.50₹2,800.00-₹192.00
डीडवाना-कुचामन (Didwana-Kuchaman)₹959.50₹2,798.50-₹192.00
डूंगरपुर (Dungarpur)₹991.50₹2,862.50-₹192.50
श्रीगंगानगर (Ganganagar)₹972.50₹2,830.50-₹192.00
हनुमानगढ़ (Hanumangarh)₹972.00₹2,828.50-₹192.00
जयपुर (Jaipur)₹945.50₹2,765.50-₹192.00
जैसलमेर (Jaisalmer)₹964.00₹2,803.50-₹192.00
जालौर (Jalore)₹969.00₹2,812.50-₹192.00
झालावाड़ (Jhalawar)₹962.50₹2,817.00-₹192.00
झुंझुनूं (Jhunjhunu)₹958.50₹2,798.50-₹192.00
जोधपुर (Jodhpur)₹949.50₹2,777.50-₹192.00
करौली (Karauli)₹960.00₹2,801.50-₹192.00
खैरथल-तिजारा (Khairthal-Tijara)₹962.50₹2,802.50-₹192.00
कोटा (Kota)₹963.00₹2,807.50-₹192.00
कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-Behror)₹957.50₹2,795.00-₹192.00
नागौर (Nagaur)₹953.00₹2,781.00-₹192.00
नीम का थाना (Neem Ka Thana)₹960.50₹2,800.00-₹192.00
पाली (Pali)₹952.50₹2,783.50-₹192.00
फलोदी (Phalodi)₹964.00₹2,803.50-₹192.00
प्रतापगढ़ (Pratapgarh)₹988.50₹2,872.00-₹192.50
राजसमंद (Rajsamand)₹985.00₹2,852.00-₹192.50
सलूंबर (Salumbar)₹982.00₹2,845.50-₹192.50
सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur)₹954.50₹2,783.50-₹192.00
सीकर (Sikar)₹947.00₹2,770.50-₹192.00
सिरोही (Sirohi)₹971.00₹2,836.00-₹192.50
टोंक (Tonk)₹953.50₹2,783.50-₹192.00
उदयपुर (Udaipur)₹973.50₹2,834.00-₹192.50
source : https://www.goodreturns.in/

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Updated on:

01 Aug 2026 08:52 am

Published on:

01 Aug 2026 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में LPG सिलेंडर की कीमतों में ‘राहत भरी’ कटौती, जानिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित सभी जिलों की नई रेट लिस्ट 

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