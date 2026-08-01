पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – न्याय का हो नवसूर्योदय

वैसे तो अदालत के फैसलों की पालना के मामले में जहां हाथ रखो वहीं दर्द वाली हालत है। लेकिन कुछ ऐसे मामले आपके सामने लाना चाहूंगा जिनमें सुप्रीम कोर्ट तक के निर्देशों की अनदेखी साफ नजर आती है। जयपुर का रामगढ़ बांध इसका जीता-जागता उदाहरण है। वैसे तो शहर-कस्बों की जीवन रेखा बने बांध-तालाबों में से अधिकांश का अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के बार-बार निर्देश देने के बावजूद रामगढ़ बांध में पानी की आवक के रास्तों को खोला नहीं जा रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां राजनेता, खनन माफिया का पोषण कर रहे हैं। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं भी खनन माफिया की गिद्ध दृष्टि से बची नहीं हैं। कई जगह तो अरावली की पहाड़ियों को ही माफिया खा गया, अब वहां अवशेष भी नजर नहीं आते। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, दिल्ली और गुजरात सहित कई राज्यों से गुजरती है, अरावली को नहीं बचाया तो इन राज्यों की जलवायु पर बुरा असर होगा।