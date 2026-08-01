Rajasthan Student Union Elections: जयपुर। टोंक फाटक की पानी की टंकी पर छात्र आंदोलन शुक्रवार को सड़क तक पसर गया। टंकी पर डटे तीनों प्रदर्शनकारियों (2 छात्र-1 छात्रा) के देर रात नीचे उतरने से पहले उनके समर्थन में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआइ) कार्यकर्ताओं ने टोंक रोड पर उतर आए। सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच तीन बिंदुओं पर सहमति बन गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने भी मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की। इसके बाद सरकार और छात्र नेताओं के बीच वार्ता हुई, जिसमें सहमति बनने के बाद 2 छात्र और 1 छात्रा पानी की टंकी से नीचे उतरे।