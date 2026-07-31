यूपी STF की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई, SSC GD परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह का आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश में उपनिरीक्षक सचिन त्यागी के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम अलवर पहुंची थी। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने सूचना संकलन और स्थानीय सहयोग के लिए टीम गठित कर संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को सदर थाना क्षेत्र से दस्तयाब किया। इसके बाद एमआईए थाना पुलिस के सहयोग से उसके घर की तलाशी ली गई, जहां से टीएफटी स्क्रीन, वीजीए कार्ड सहित बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। बरामद सामग्री को जांच में शामिल कर आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए यूपी एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया गया।