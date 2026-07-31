Rajasthan: सूदखोरी के साम्राज्य पर पुलिस का छापा, 321 किलो चांदी, 4 किलो सोना और 37 लाख नकद बरामद

झालावाड़। जिले में वर्षों से गरीबों और किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे अवैध साहूकारों के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को जिलेभर में एक साथ बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 321 किलो चांदी, 4 किलो सोना, 37.35 लाख रुपए नकद, 128 थ्रेशर मशीनें, 35 कल्टीवेटर, 25 ट्रॉलियां, तीन ट्रैक्टर, कई वाहन तथा बड़ी संख्या में बैंक दस्तावेज, खाली स्टांप, चेकबुक, पासबुक और गिरवी रखे गए जेवरों से जुड़े रिकॉर्ड बरामद किए गए। यह सब उधार दी गई राशि के बदले गिरवी रखी हुई थी।