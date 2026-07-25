झालावाड़ में हादसा: बिजली के पोल से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली दुकान में घुसी, 2 मासूम बच्चियां गंभीर रूप से घायल

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चियों को ट्रैक्टर और काउंटर के बीच से निकाला और तुरंत जिला एसआरजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार, दोनों बच्चियों की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। हादसे मं कोमल (10 वर्ष) का पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं, गरिमा (6 वर्ष) के पैरों में गंभीर फ्रैक्चर और शरीर पर कई अन्य गंभीर चोटें आई हैं। दोनों बच्चियों की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरू किया है।