‘अब राखी किसको बांधेंगे?’, रोने लगी इकलौते भाई को खोने वाली चारों बहनें, झालावाड़ स्कूल हादसे में 7 बच्चों की हुई थी मौत

पिछले साल 25 जुलाई की सुबह मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक कक्ष की छत भरभराकर गिर गई थी। मलबे में दबने से सात छात्र-छात्राओं की मौत हो गई थी, जबकि 21 बच्चे घायल हुए थे। इनमें से एक दर्जन से अधिक बच्चे 15 से 20 दिन तक एसआरजी चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती रहे थे। हादसे के बाद जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों का गांव में लगातार आना जाना लगा रहा। पीडि़त परिवारों को हरसंभव सहायता, गांव के समग्र विकास, स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के कई वादे किए गए। जिला प्रशासन ने पिपलोदी को आदर्श ग्राम घोषित किया। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इस त्रासदी के बाद गांव की तस्वीर बदल जाएगीए लेकिन एक वर्ष बाद भी अधिकांश घोषणाएं पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर सकी हैं।