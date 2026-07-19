Rajasthan Panchayat Elections : मध्यप्रदेश को EVM का हर माह ₹20 लाख किराया दे रही है राजस्थान सरकार, जानें क्यों?

Rajasthan Panchayat Nikay Elections Update : पंचायती राज चुनाव में लगातार हो रही देरी अब सरकारी खजाने पर भी भारी पड़ने लगी है। चुनाव के लिए मध्यप्रदेश से किराए पर मंगवाई गई करीब 10 हजार बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट जनवरी से प्रदेशभर के वेयरहाउसों में बंद पड़ी हैं। इनका उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन सरकार को हर माह 20 लाख रुपए किराया चुकाना पड़ रहा है। चुनाव जितने आगे खिसक रहे हैं, सरकारी खजाने पर उतना ही अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है।