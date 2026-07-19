19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Rajasthan Panchayat Elections : मध्यप्रदेश को EVM का हर माह ₹20 लाख किराया दे रही है राजस्थान सरकार, जानें क्यों?

Rajasthan Panchayat Nikay Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव कब होंगे यह अभी तय नहीं है। पर छह माह से मध्यप्रदेश को हर माह राजस्थान सरकार 20 लाख रुपए दे रही है। जानें क्यों?
2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 19, 2026

Rajasthan government is giving Rs 20 lakh rent every month to Madhya Pradesh know why

Rajasthan Panchayat Elections Update : फाइल ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat Nikay Elections Update : पंचायती राज चुनाव में लगातार हो रही देरी अब सरकारी खजाने पर भी भारी पड़ने लगी है। चुनाव के लिए मध्यप्रदेश से किराए पर मंगवाई गई करीब 10 हजार बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट जनवरी से प्रदेशभर के वेयरहाउसों में बंद पड़ी हैं। इनका उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन सरकार को हर माह 20 लाख रुपए किराया चुकाना पड़ रहा है। चुनाव जितने आगे खिसक रहे हैं, सरकारी खजाने पर उतना ही अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है।

दरअसल, राजस्थान सरकार ने चुनाव कराने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के साथ एमओयू कर करीब 10 हजार बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट किराए पर मंगवाई थीं। शुरुआती तैयारी अप्रेल में चुनाव कराने की थी, लेकिन चुनाव टलते गए। जनवरी से वेयरहाउसों में रखी मशीनों की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी भी राजस्थान सरकार पर है। ऐसे में उपयोग नहीं होने के बावजूद सरकार को किराए के साथ सुरक्षा और रखरखाव का अतिरिक्त भार भी उठाना पड़ रहा है।

चार माह का तय है किराया

एमओयू के तहत प्रत्येक बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट सेट का चार माह का किराया 800 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा प्रति सेट 800 रुपए सुरक्षा राशि भी जमा कराई गई है। मशीनों की टूट-फूट और रखरखाव की जिम्मेदारी भी राजस्थान सरकार की है।

सोमवार को बतानी है तारीख

हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को हुई सुनवाई में चुनाव में देरी पर सख्ती दिखाते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग से कहा कि सोमवार (20 जुलाई) तक चुनाव की तारीख, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की तारीख तथा आरक्षण की लॉटरी निकालने की तिथि की जानकारी के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित हों। अदालत ने पूर्व में दिए गए आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना की चेतावनी भी दी है। अब मामले में सोमवार को फिर सुनवाई होगी।

पंचायत चुनाव 4 चरण और निकाय चुनाव 2 चरण में कराने पर विचार

सूत्रों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव चार चरणों में और निकाय चुनाव दो चरणों में कराने पर विचार कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो राज्य में कुल छह चरणों में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं।

चुनावी स्टाफ और सुरक्षा बलों की उपलब्धता बड़ी चुनौती

निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनावी स्टाफ और सुरक्षा बलों की उपलब्धता है। पंचायत चुनाव के लिए करीब 6 लाख कार्मिकों की आवश्यकता होगी। इनमें लगभग 3.20 लाख चुनाव कर्मी और 2.80 लाख सुरक्षा कर्मी शामिल हैं।

वहीं निकाय चुनाव के लिए भी करीब 2.40 लाख कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। एक साथ इतने कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की उपलब्धता मुश्किल होने के कारण आयोग चरणबद्ध चुनाव कराने की रणनीति पर काम कर रहा है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था संभालने और सुरक्षा प्रबंधन में भी आसानी होगी।

Ethanol Update : एथेनॉल पर जयपुर में पंप संचालक दबी जुबां में बोले- पेट्रोल शुद्ध नहीं! जानें बताई क्या वजह?

ये भी पढ़ें
Ethanol Update Jaipur Pump operators spoke hushed tones Petrol is not pure know reason

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 07:03 am

Published on:

19 Jul 2026 07:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rajasthan Panchayat Elections : मध्यप्रदेश को EVM का हर माह ₹20 लाख किराया दे रही है राजस्थान सरकार, जानें क्यों?

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Ration Card : राजस्थान सरकार की नई व्यवस्था, राशन कार्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा नाम

Rajasthan government New system Name will be automatically entered in ration card
झालावाड़

राजस्थान सरकार ने बजरी खनन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, नहीं माने आदेश तो होगी सख्त कार्रवाई, 24 घंटे रहेगी निगरानी

Illegal Mining
झालावाड़

झालावाड़ में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, भतीजे ने चाचा पर गंडासी से किए वार, मौत

Jhalawar murder case
झालावाड़

राजस्थान में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, तीन बेटियां और एक बेटा

Rajasthan Mother Gives Birth to Four Babies
झालावाड़

राजस्थान में नहीं रहना चाहती थी बिहार से शादी करके आई युवती, 6 युवक कार में ले जा रहे थे साथ, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Jhalawar News
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.