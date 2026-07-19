अवैध हथियारों के साथ रील बनाकर फैला रहे थे दहशत, झालावाड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार

झालावाड़। सोशल मीडिया पर रील का क्रेज युवाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि लोग अवैध हथियारों के साथ भी रील बनाने से बाज नहीं आ रहे है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में दो ऐसे ही मामले सामने आया है। जहां सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ रील बनाकर दहशत फैलाने और गन कल्चर को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से अवैध हथियार और वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन जब्त कर शस्त्र अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं।