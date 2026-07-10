झालावाड़ में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, भतीजे ने चाचा पर गंडासी से किए वार, मौत

सारोला थाना एएस बजेन्द्र सिंह ने बताया कि जगन्नाथ की मौत अत्यधिक रक्तस्राव से हुई है। उन्होंने बताया कि मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है तथा प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी भतीजे की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। यह जिले में पखवाड़े भर में हुई तीसरी हत्या है, जिसने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।