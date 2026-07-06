Jhalawar Accident: सड़क हादसे में 25 साल के युवक की मौत, 2 मासूम बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, ससुराल जा रहा था

Death In Rajasthan Road Accident: झालावाड़ जिले में हुए सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र के मांडा श्यामपुरा गांव निवासी 25 साल के दुर्गा शंकर की देर रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह बाइक से अपनी ससुराल जा रहा था लेकिन रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।