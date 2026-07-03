झालावाड़: नंदी शालाएं कागजों में, सड़कों पर ‘संग्राम

झालावाड़। राज्य सरकार ने पंचायत समिति स्तर पर निराश्रित नंदियों के संरक्षण के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में नंदी शाला योजना की घोषणा की थी, लेकिन चार साल बाद भी जिले में यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। नतीजतन जिले के शहरों और गांवों में बेसहारा नंदी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ राहगीरों के लिए भी बड़ा खतरा बने हुए हैं। आए दिन सड़कों पर नंदियों के बीच होने वाली लड़ाई से लोग घायल हो रहे हैं और कई मामलों में जान तक जा चुकी है।जिले में 8 पंचायत समितियां होने के बावजूद अब तक एक भी नंदी शाला पूरी तरह संचालित नहीं हो सकी है। ऐसे में सरकारी घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित नजर आ रही हैं। योजना का उद्देश्य निराश्रित नंदियों के संरक्षण के साथ किसानों और पशुपालकों को राहत देना था, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती और भूमि संबंधी अड़चनों के कारण इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया।