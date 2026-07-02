झालावाड़: तालाब में डूबने से दो भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम

पुलिस के अनुसार भूरालाल (9) और नवीन (8) चचेरे भाई थे। दोनों सुबह करीब 11 बजे गांव के तालाब में नहाने गए थे। दोपहर करीब एक बजे तक घर नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश करने लगे। इसी दौरान खेत से लौट रहे ग्रामीणों की नजर तालाब किनारे रखे बच्चों के कपड़ों पर पड़ी। पास जाकर देखा तो दोनों के शव पानी में तैरते मिले।

ग्रामीणों ने तत्काल दांगीपुरा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शव तालाब से बाहर निकलवाकर मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए।