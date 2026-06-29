झालावाड़ में पैदा होते ही सड़क किनारे पॉलिथीन पर मासूम को छोड़ गए, नाल भी नहीं थी कटी; जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही मनोहरथाना थानाधिकारी महेंद्र यादव पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नवजात को तुरंत मनोहरथाना सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सालय के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज चौधरी ने बताया कि नवजात शिशु की नाल भी नहीं काटी हुई थी और वह पूरी तरह खून से लथपथ था। शारीरिक स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे का जन्म कुछ समय पूर्व ही हुआ था। फिलहाल नवजात शिशु पूर्णतः स्वस्थ है। उसे आवश्यक उपचार देकर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से परामर्श किया जा रहा है। बेहतर इलाज और देखभाल के लिए उसे झालावाड़ के पालना गृह में भेजा जाएगा।