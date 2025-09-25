Watch Video : मानवता शर्मसार : झाड़ियों में मिला नवजात, ग्रामीणों की सूझबूझ से बची जान

लोगों ने नवजात को झाड़ियों से बाहर निकाल मंदिर परिसर लाया और पुलिस को सूचना दी। जेतपुर थाना अधिकारी जब्बरसिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस को बुलाकर बच्चे को पाली के बांगड़ अस्पताल भेजा गया। वहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। मंदिर के महंत मन मोहनदास महाराज ने बताया कि ग्रामीणों की सतर्कता से बच्चे की जान बच सकी। पुलिस ने बताया कि नवजात दो दिन पहले ही पैदा हुआ है। वह जिस ब्लेंककेट में लिपटा हुआ था, वह एक निजी अस्पताल का है। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।