Pali News : शहर में लगे मेलों से बाजारों में सन्नाटा, व्यापारी दुकानें बंदकर सड़क पर उतरे

शहर के धानमंडी चौक में सुबह नौ बजे से व्यापारी एकत्रित होना शुरू हुए। वहां व्यापारियों ने मेलों के कारण ग्राहकी प्रभावित होने पर रोष जताया। वहां से नारे लगाते हुए जुलूस के रूप में बाइसी बाजार, सर्राफा बाजार, उदयपुरिया बाजार, राणा प्रताप चौक, रुई कटला, सोमनाथ, धौला चौतरा, सूरजपोल होते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। कलक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते व्यापारी सड़क पर बैठ गए। वे बोले हम शहर के हर कार्य में प्रशासन के साथ रहते हैं। मेलों के कारण हमारी रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है। मेलों पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।