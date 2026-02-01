हैवानियत! बच्चा चोर के शक में बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, बेटी रोती रही

घटना 22 फरवरी की है। सोजत की लोहार कॉलोनी निवासी खीमी देवी अपनी बेटी नीरता के साथ दोपहर में गांव पहुंची थीं। इसी दौरान पास में काम कर रहे नरेगा मजदूरों के बीच अफवाह फैली और दो महिलाओं ने घेरकर खीमी देवी पर हमला शुरू कर दिया। महिला ने अपनी पहचान के दस्तावेज दिखाए, रोती-बिलखती बेटी ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ।