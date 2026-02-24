Silent Heart Attack: दोस्त की दुकान की सीढ़ियां उतरते ही थम गईं सांसें, ढाई साल पहले हुई थी शादी, मासूम बेटा अनाथ

घटना रविवार दोपहर रामलीला मैदान क्षेत्र की है। मरुधर नगर (टैगोर नगर) निवासी कल्पेश धारीवाल अपने एक मित्र की दुकान पर मिलने गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कल्पेश बिल्कुल सामान्य दिख रहा था और अपने दोस्त से बात करने के बाद दुकान से बाहर निकल रहा था। जैसे ही उसने दुकान की सीढ़ियां उतरना शुरू किया, अचानक उसे बेचैनी हुई और वह बेसुध होकर नीचे गिर पड़ा।