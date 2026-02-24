24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur Road Accident: मौत के मुंह में थे 3 दोस्त और उनकी पत्नियां, 2 ट्रकों के बीच पिचक गई थी कार, ऐसे बची 6 जिंदगियां

उदयपुर के पिंडवाड़ा हाइवे पर देबारी के पास बड़ा हादसा हो गया, जब एक कार दो ट्रकों के बीच बुरी तरह पिचक गई। कार में सवार गुजरात निवासी तीन दंपती घूमने के लिए आ रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई और चीख-पुकार मच गई।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Feb 24, 2026

Udaipur road accident

दो ट्रकों के बीच पिचकी कार, लोगों ने मशक्कत कर बचा ली 6 जिंदगियां (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देबारी-पिंडवाडा हाइवे पर सोमवार दोपहर बाद हुए हादसे ने सभी को चौंका दिया। आगे चल रहे ट्रक के पीछे कार टकराई और उसके पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी।

नतीजा ये कि कार पूरी तरह से पिचक गई। उसमें सवार छह लोग बुरी तरह से फंस गए थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। पुलिस ने बताया कि गुजरात के तीन दोस्त पत्नियों के साथ उदयपुर घूमने आ रहे थे। वे पिंडवाड़ा रोड से उदयपुर पहुंच ही रहे थे कि देबारी से पहले दुर्घटना का शिकार हो गए।

पता चला कि हाइवे पर एक ट्रक चढ़ रहा था, जो धीमी गति में था। कार उसके पीछे जा टकराई। कार सवार बाहर निकलते उससे पहले पीछे से ट्रेलर आकर भिड़ा, जिससे कार पिचक गई और उसमें सवार सभी छह लोग बुरी तरह से फंस गए थे।

हादसे में ये हुए घायल

हादसे में सुरेंद्रनगर गुजरात निवासी केतन पुत्र हिम्मत लाल गांधी, उनकी पत्नी हीना गांधी, प्रहलादनगर गुजरात निवासी मुनेश पुत्र क्रित भाई पुजारा, उनकी पत्नी प्रीति पुजारा, सुरेंद्रनगर गुजरात निवासी अशोक पुत्र धीरजराज ठक्कर और उनकी पत्नी चीना ठक्कर घायल हो गए। हादसे में घायल तीनों जोड़े आपस में पारिवारिक मित्र हैं।

समय पर मदद से बची जान

हादसे के 15 मिनट के दरमियान हॉक-3 इंचार्ज हेड कांस्टेबल मोहन सिंह मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद से कार के पुर्जे काटकर घायलों को निकाला। पहले 3 लोग निकले तो उन्हें अस्पताल भेज दिया। वहीं, देरी से निकले लोगों के लिए अन्य वाहन का बंदोबस्त किया। हेड कांस्टेबल की सूचना पर घायलों के उदयपुर निवासी परिचित अस्पताल पहुंचे।

ये भी पढ़ें

थार का अमृत: पाइपलाइनें फेल, पुरखों की ‘बेरियों’ ने थामा हाथ, बिना सरकारी मदद ऐसे जिंदा की अपनी पुरानी धरोहर
बाड़मेर
Thar Lifeline Returns As Pipelines Fail Villagers Revive Ancestral Beris Without Govt Support

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 10:58 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Road Accident: मौत के मुंह में थे 3 दोस्त और उनकी पत्नियां, 2 ट्रकों के बीच पिचक गई थी कार, ऐसे बची 6 जिंदगियां

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP नेत्री वीडियो कांड: ‘अपने ही कर रहे बदनाम…’, निगम चुनाव से पहले बढ़ी बीजेपी की टेंशन, इस वरिष्ठ नेता ने दिया बड़ा बयान

Udaipur BJP Leader Video Scandal
उदयपुर

VIROSH Wedding: सगाई के 4 महीने बाद 7 फेरे लेंगे विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, उदयपुर के इस होटल में होगी शाही शादी

VIROSH
उदयपुर

पत्रिका समूह के डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन को महाराणा मेवाड़ सम्मान, 15 मार्च को होगा समारोह

Bhuvanesh Jain
उदयपुर

बजरी भरे डंपर ने युवक को कुचला, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन

शाम तक परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। आखिर करीब 6 घंटे बाद डंपर मालिक की ओर से 5 लाख का मुआवजा देने के बाद माहौल शांत हुआ।
उदयपुर

यातायात प्रबंधन पर सकारात्मक संकेत, पुलिस अपनाएगी फरीदाबाद ट्रेनिंग मॉडल

शहर की सड़क सुरक्षा योजनाओं, दुर्घटना जांच प्रोटोकॉल और यातायात प्रबंधन में सीधे रूप से लागू होगा, जिससे दुर्घटना मृत्यु दर घटाने, सड़क पर चलना आसान बनाने और सुरक्षित शहर के लक्ष्य की दिशा को बल मिलेगा
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.