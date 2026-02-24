BJP नेत्री वीडियो कांड: ‘अपने ही कर रहे बदनाम…’, निगम चुनाव से पहले बढ़ी बीजेपी की टेंशन, इस वरिष्ठ नेता ने दिया बड़ा बयान

सूत्रों के अनुसार भाजपा आलाकमान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोतरफा जांच शुरू की है। एक ओर वीडियो कांड और उससे जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर ऐसे तत्वों की भी जांच हो रही है, जिन्होंने मामले को हवा दी। प्रदेशस्तरीय नेताओं ने स्थानीय पदाधिकारियों से फीडबैक लिया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नजर इस बात पर है कि आलाकमान की जांच क्या दिशा देती है।