बजरी भरे डंपर ने युवक को कुचला, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन

हादसा शहर से सटे बेदला के खटीकवाड़ा में दोपहर 2 बजे हुआ। हादसे में बेदला निवासी सत्यनारायण (45) पुत्र भगवान लाल सोलंकी की मौत हो गई। वे घर से निकलकर पैदल ही बाजार जा रहे थे। यहां से गुजर रहे बजरी भरे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। डंपर सापेटिया से फतहपुरा की तरफ जा रहा था। हादसे के बाद भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर रास्ता रोककर हंगामा किया। मुआवजे की मांग पूरी होने पर 6 घंटे बाद शाम 7 बजे शव उठाया गया।-----