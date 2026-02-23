राजस्थान की शादियों में नया ट्रेंड: 150 रुपए में सबसे यूनिक गिफ्ट, सालों-साल रहेगा साथ, हर कोई कर रहा तारीफ

अब सिर्फ पौधा देना ही नहीं, बल्कि उसे आकर्षक तरीके से पेश करना भी ट्रेंड में है। जूट बैग, रीसाइकिल पेपर रैपिंग। दूल्हा-दुल्हन के नाम का टैग, 'थैंक यू' और 'ग्रोइंग विथ अस' जैसे संदेश वाले कार्ड। साथ में छोटी सी केयर गाइड। गर्मी में छोटे सजावटी पौधे 50 से 150 रुपए से शुरू हो जाते हैं। आकर्षक पॉट और कस्टमाइज पैकिंग के साथ कीमत 250-500 रुपए तक पहुंचती है।