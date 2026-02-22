Udaipur Voter List: जिले में अब 18 लाख मतदाता, वोटर लिस्ट से 1.58 लाख नाम कटे, देखें विधानसभावार सूची

जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने बताया कि शनिवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची की एक सॉफ्ट कॉपी एवं एक हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट https:@@election.rajasthan.gov.in तथा https:@@voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। मतदाता अपने नाम की जांच ऑनलाइन ईपीआईसी सर्च के माध्यम से भी कर सकते हैं।