जैसलमेर की नई वोटर लिस्ट जारी: जिले में अब 4.81 लाख मतदाता, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में बड़ा बदलाव

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची में सुधार के लिए अभियान चलाया गया था। इस दौरान फॉर्म-6/6ए (नए नाम): कुल 12,387 आवेदन प्राप्त हुए। फॉर्म-7 (नाम हटाना): 1,298 आवेदन आए। फॉर्म-8 (संशोधन): 3,443 आवेदन प्राप्त हुए।