Tonk Voter List Update: फाइनल वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, सचिन पायलट के इलाके से हजारों नाम हटे

सबसे ज्यादा वोटर्स पूर्व डिप्टी सीएम व टोंक विधायक सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में 23 हजार 712 हटे हैं। यहां पहले 2 लाख 66 हजार 577 मतदाता थे। लेकिन, अब 2 लाख 42 हजार 8650 मतदाता रह गए हैं। वहीं, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के विधानसभा क्षेत्र टोडारायसिंह-मालपुरा में सबसे कम 14 हजार 197 वोटर्स के नाम हटे हैं। पहले यहां 2 लाख 80 हजार 735 वोटर्स थे। लेकिन, अब 2 लाख 66 हजार 538 रह गए हैं।