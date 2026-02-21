Rajasthan Voters List: राजस्थान की 5.15 करोड़ मतदाताओं की अंतिम सूची जारी, यहां देखें अपना नाम

Rajasthan Election: जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की देखरेख में राजस्थान में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। शनिवार को राज्य की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें करीब 5 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता शामिल हैं। अन्ता विधानसभा की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 12-03-2026 को किया जाएगा।