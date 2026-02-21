Human Brain vs Machine: एआइ के दौर में कला से जुड़ी जीवंतता

एआइ इंपैक्ट समिट ने वैश्विक स्तर पर हमें अग्रणी करने की दृष्टि से भले ही जोड़ा है, परंतु मौलिक चिंतन और मनन में यह शून्य उपजाने की बहुत-सी आशंकाएं लिए भी है। लुप्त कलाओं की रिकॉर्डिंग अभिलेखीय संरक्षण में इसका बेहतर उपयोग हो सकता है, परंतु सब-कुछ जब मशीन ही करेगी तो मौलिक रचना और उसमें बसने की संभावनाएं क्या तेजी से समाप्त नहीं होंगी! एआइ शून्य से सृजन नहीं करती। मानव मस्तिष्क से पुनर्संरचना और अनुमान पर ही इसका अस्तित्व है। बड़ा संकट यह भी है कि हमने सूचनाओं को ही ज्ञान मानना प्रारंभ कर दिया है। सूचनाएं संस्कृति से जुड़ी दृष्टि तक पहुंच की सुगमता हो सकती है, परंतु कलाओं से जुड़ा विचार नहीं हो सकती। भारतीय कलाएं प्रतिकर्मी हैं।