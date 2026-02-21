21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

PODCAST : ​हमारी दादी और नानी की रसोई

मां का शरीर नानी के शरीर और अन्न से एवं नानी का शरीर उसकी मां (पडऩानी) के अन्न से बना।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Shaily Sharma

Feb 21, 2026

Gulab Kothari Article : ​ हमारी दादी-नानी की रसोई : शरीर ही मां है, ननिहाल है। मां का ननिहाल भी है। शरीर अन्नमय कोश है। अन्न ब्रह्म है। अन्न से ही शरीर के सप्त धातुओं का निर्माण होता है। मेरा शरीर भी मां के अन्न से बना है। पिता का शरीर भिन्न होता है। अन्न का एक स्वरूप, स्वाभाविक प्रकृति होती है जो उस परिवार में पीढिय़ों से चल रहा है। पिता का शरीर भी यूं तो दादी के शरीर से ही बनता है, जो किसी अन्य परिवार से आई है, किन्तु पिता के पास खानदान के वृक्ष का बीज होता है, जिसमें सात-पीढिय़ों के अंश रहते हैं। पिता के शरीर की अन्तिम धातु-शुक्र में ये अंश रहते हैं। अन्न ब्रह्म है तो ब्रह्म का बीज भी अन्न के माध्यम से शरीर में आता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 03:40 pm

Published on:

21 Feb 2026 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PODCAST : ​हमारी दादी और नानी की रसोई

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Human Brain vs Machine: एआइ के दौर में कला से जुड़ी जीवंतता

Artificial Intelligence and Art
ओपिनियन

जयपुर के झालाना-जगतपुरा जोन में बीट आधारित सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण

जयपुर

Rajasthan Voters List: राजस्थान की 5.15 करोड़ मतदाताओं की अंतिम सूची जारी, यहां देखें अपना नाम

जयपुर

संपादकीय: ‘पैक्स सिलिका’ से भारत को मिलेगी वैश्विक बढ़त

India US Strategic Partnership
ओपिनियन

यक्ष प्रश्न… दीया तले अंधेरा..!!

Rajasthan High Court, Jaipur bench of Rajasthan High Court, Protest outside Jaipur bench of Rajasthan High Court, jaipur news, rajasthan news
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.