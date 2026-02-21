यक्ष प्रश्न… दीया तले अंधेरा..!!

अनुभव बताता है कि कोई भी हड़ताल या आंदोलन क्यों न हो वह एक न एक दिन खत्म तो होता ही है। प्रश्न यह भी है कि जिम्मेदार लोग शुरू होने से पहले या शुरू होते ही वह समझौता क्यों नहीं कर लेते जो वे कई दिन तक जनता के परेशान होने से बाद करते हैं ? क्या वे इस बात का इंतजार करते हैं कि जनता परेशान हो, फिर कोई अनहोनी हो तब वे समझौता करेंगे। हाईकोर्ट के बाहर चल रहे आंदोलन को लेकर अब वकीलों के एसोसिएशन ने आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन कुछ वकील नहीं मान रहे, मतलब आम जनता अभी भी यातायात जाम में पिसती रहेगी, और सारे जिम्मेदार आंखे मूंदे बैठे रहेंगे। क्या यही आम जनता की नियति है ?