21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

यक्ष प्रश्न… दीया तले अंधेरा..!!

जयपुर में तो यातायात बाधित होने के चलते अमरूदों का बाग में रैलियों और प्रदर्शनों पर स्थाई प्रतिबंध माननीय उच्च न्यायालय लगा चुका है। लेकिन अब अपनी चौखट पर चार-पांच दिन से पिस रही जनता की पीड़ा क्यों नहीं किसी को दिखाई दे रही ?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

image

दौलत सिंह चौहान

Feb 21, 2026

Rajasthan High Court, Jaipur bench of Rajasthan High Court, Protest outside Jaipur bench of Rajasthan High Court, jaipur news, rajasthan news

फाइल फोटो- पत्रिका

जी हां, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के बाहर पिछले पांच दिन से चल रहे आंदोलन से आमजन को हो रही परेशानी पर उच्च न्यायालय की चुप्पी पर यही कहावत अक्षरशः चरितार्थ होती है। मामला किसी डॉक्टर की कथित लापरवाही का है, जिससे मरीज की मौत हो जाने का आरोप है।

निश्चित रूप से यह मामला गंभीर है, अगर वाकई किसी की मौत लापरवाही से हुई है तो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चार पांच दिन से जयपुर की निर्दोष जनता को किस अपराध की सजा दी जा रही है ? इस पर कोई जवाब देने वाला नहीं है, जिम्मदार मूकदर्शक बने बैठे हैं।

कई बार रास्ता रोको आंदोलनों के दौरान जनता को होने वाली परेशानी को लेकर उच्च न्यायालय ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय तक के माननीय न्यायाधीश तल्ख मौखिक टिप्पणियां कर चुके हैं। जयपुर में तो यातायात बाधित होने के चलते अमरूदों का बाग में रैलियों और प्रदर्शनों पर स्थाई प्रतिबंध माननीय उच्च न्यायालय लगा चुका है। लेकिन अब अपनी चौखट पर चार-पांच दिन से पिस रही जनता की पीड़ा क्यों नहीं किसी को दिखाई दे रही ?

और एक प्रश्न अगर इस मामले में कोई कार्रवाई होनी है तो कार्रवाई करने वाले किस बात का इंतजार कर रहे हैं ? दूसरा अगर आरोप सही नहीं है, तो दबाव में कार्रवाई होने पर क्या चिकित्सक आंदोलन पर नहीं उतर आएंगे ? अगर ऐसा हुआ तो सैंकड़ों मरीजों को होने वाली परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार होगा ? एक और कहावत है, खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर कटना खरबूजे (जनता) को ही है। रास्ता रोको आंदोलनों से अगर किसी को परेशानी होती है या कोई बिना दोष के सजा पाता है तो वह आम जनता है, बाकी न तो आंदोलन करने वालों को कोई फर्क पड़ता है, न उन लोगों पर, जिन पर आंदोलनों को जल्द से जल्द खत्म करवाने का जिम्मा है।

अनुभव बताता है कि कोई भी हड़ताल या आंदोलन क्यों न हो वह एक न एक दिन खत्म तो होता ही है। प्रश्न यह भी है कि जिम्मेदार लोग शुरू होने से पहले या शुरू होते ही वह समझौता क्यों नहीं कर लेते जो वे कई दिन तक जनता के परेशान होने से बाद करते हैं ? क्या वे इस बात का इंतजार करते हैं कि जनता परेशान हो, फिर कोई अनहोनी हो तब वे समझौता करेंगे। हाईकोर्ट के बाहर चल रहे आंदोलन को लेकर अब वकीलों के एसोसिएशन ने आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन कुछ वकील नहीं मान रहे, मतलब आम जनता अभी भी यातायात जाम में पिसती रहेगी, और सारे जिम्मेदार आंखे मूंदे बैठे रहेंगे। क्या यही आम जनता की नियति है ?

ये भी पढ़ें

राजस्थान में कांग्रेस विधायक की गाड़ी की टक्कर से पूर्व सरपंच की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम
बूंदी
Congress MLA Suresh Gurjar car accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Updated on:

21 Feb 2026 04:16 pm

Published on:

21 Feb 2026 03:56 pm

Hindi News / Opinion / यक्ष प्रश्न… दीया तले अंधेरा..!!

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

Human Brain vs Machine: एआइ के दौर में कला से जुड़ी जीवंतता

Artificial Intelligence and Art
ओपिनियन

संपादकीय: ‘पैक्स सिलिका’ से भारत को मिलेगी वैश्विक बढ़त

India US Strategic Partnership
ओपिनियन

PODCAST : ​हमारी दादी और नानी की रसोई

जयपुर

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : जो दीखे सो राधिका, न दीखे सो कृष्ण

ओपिनियन

PODCAST : आत्मभाव ही मानव की संस्कृति

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.