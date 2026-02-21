संपादकीय: ‘पैक्स सिलिका’ से भारत को मिलेगी वैश्विक बढ़त

हस्ताक्षर करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, यूएई, सिंगापुर, इजराइल, कतर और ग्रीस शामिल हैं। कनाडा, यूरोपीय संघ, नीदरलैंड्स और ताइवान जैसे देश भी इसमें भागीदार हैं। भारत एआइ और सेमीकंडक्टर मिशन पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है एवं अमरीका और चीन के बाद तीसरी बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। एआइ और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे खनिज अनिवार्य हैं। जाहिर है जरूरी खनिजों और तकनीक की साझेदारी के बिना भारतीय मिशन को पूरा करना मुश्किल टास्क होता। 'पैक्स सिलिका' में शामिल होने के बाद भारतीय डेटा सेंटरों और क्लाउड कंप्यूटिंग में निवेश बढ़ेगा। यह भारत की वैश्विक छवि को एक 'जिम्मेदार तकनीकी शक्ति' के रूप में स्थापित करता है।