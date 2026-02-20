20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : जो दीखे सो राधिका, न दीखे सो कृष्ण

जब सृष्टि नहीं थी, सूर्य भी नहीं था, तब क्या था- अंधकार-कृष्ण था। जल समुद्र था-सोम था-कृष्ण सोमवंशी थे। अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी शाश्वत नहीं है। अंधकार निराकार है, ऋत है, निर्गुण है। जो जगत है, दृश्यमान है, साकार है, सत्य है, नश्वर है। यही माया है। शरीर ही ब्रह्माण्ड शृंखला में सुनें पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का यह विशेष लेख- जो दीखे सो राधिका, न दीखे सो कृष्ण

जयपुर

image

Neeru Yadav

Feb 20, 2026

Gulab Kothari Article शरीर ही ब्रह्माण्ड: "शरीर स्वयं में ब्रह्माण्ड है। वही ढांचा, वही सब नियम कायदे। जिस प्रकार पंच महाभूतों से, अधिदैव और अध्यात्म से ब्रह्माण्ड बनता है, वही स्वरूप हमारे शरीर का है। भीतर के बड़े आकाश में भिन्न-भिन्न पिण्ड तो हैं ही, अनन्तानन्त कोशिकाएं भी हैं। इन्हीं सूक्ष्म आत्माओं से निर्मित हमारा शरीर है जो बाहर से ठोस दिखाई पड़ता है। भीतर कोशिकाओं का मधुमक्खियों के छत्ते की तरह निर्मित संघटक स्वरूप है। ये कोशिकाएं सभी स्वतंत्र आत्माएं होती हैं।"
पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की बहुचर्चित आलेखमाला है - शरीर ही ब्रह्माण्ड। इसमें विभिन्न बिंदुओं/विषयों की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। गुलाब कोठारी को वैदिक अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें 2002 में नीदरलैन्ड के इन्टर्कल्चर विश्वविद्यालय ने फिलोसोफी में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्हें 2011 में उनकी पुस्तक मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार और वर्ष 2009 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 'शरीर ही ब्रह्माण्ड' शृंखला में प्रकाशित विशेष लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें नीचे दिए लिंक्स पर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – पुरुष भीतर अशक्त, स्त्री संकल्पवान

शरीर ही ब्रह्माण्ड : दाम्पत्य और माया

शरीर ही ब्रह्माण्ड – माया का खिलौना

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्मांश प्रवाह माया के जागरण पर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – माया का गहन समुद्र

Published on:

20 Feb 2026 05:18 pm

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : जो दीखे सो राधिका, न दीखे सो कृष्ण

ओपिनियन

PODCAST : आत्मभाव ही मानव की संस्कृति

जयपुर

आपकी बात: किशोरों को व्यवस्थित जीवनशैली के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है?

Positive Parenting
ओपिनियन

दूषित पानी, 35 मौतें और इंदौर मौन, आखिर किसका इंतजार कर रही अहिल्या नगरी?

Indore Contaminated Water Death case
ओपिनियन

Germany Work Culture Debate: कार्य-संस्कृति, उत्पादकता और विकास की चुनौती

India EU Free Trade Agreement 2026
ओपिनियन

संपादकीय: मुफ्त की योजनाओं पर नकेल कसने की जरूरत

Supreme Court Freebies Comment
ओपिनियन
