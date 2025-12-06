शरीर ही ब्रह्माण्ड – माया का खिलौना



माया स्त्री-पुरुष दोनों शरीरों में समान रूप से कार्य करती है। चंूकि जीवात्मा अद्र्धनारीश्वर रूप है और इसके दोनों पक्षों- (स्त्री-पुरुष) का विकास जीवात्मा ही तय करता है, वही कर्म में भेद कर देता है। मन की इच्छाओं की दो ही दिशाएं हो सकती हैं- उर्ध्वगामी या अधोगामी। ऊध्र्वगामी विद्या बुद्धि का तथा अधोगामी अविद्या बुद्धि का मार्ग है- सृष्टि की ओर मन बहता है।

जीवन की पहली आवश्यकता है भीतर के अद्र्धनारीश्वर भाव का संतुलन। इसके लिए ज्ञान चाहिए, विद्या बुद्धि होनी चाहिए। व्यक्ति प्रयास करता है, किन्तु अपूर्णता उसको आगे नहीं बढऩे देती। पुरुष का स्त्रैण भाग अल्प पोषित रहता है। इसका पोषण भी एक परिपक्व पत्नी ही कर सकती है। स्त्री का स्त्रैण भाग भी आज एकांगी शिक्षा ने अपूर्ण कर दिया है। अपने में अपूर्ण पुरुष इसको पूर्णता नहीं दे सकता। दोनों ही अपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।