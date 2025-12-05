5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्डः माया का खिलौना

Gulab Kothari Article Sharir Hi Brahmand: ईश्वरीय इच्छा प्रारब्ध है, कर्मफल रूप है। टाली नहीं जा सकती। जीवेच्छा नए कर्मों में कारक बनती है। पूरी हो भी सकती है, नहीं भी पूरी हो सकती। तीसरी इच्छा माया की है, सर्वोपरि है। माया की इच्छा ब्रह्म और जीवात्मा के मध्य ही कार्य करती है। शरीर ही ब्रह्माण्ड शृंखला में सुनें पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का यह विशेष लेख- माया का खिलौना

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Neeru Yadav

Dec 05, 2025

Gulab Kothari Article शरीर ही ब्रह्माण्ड: "शरीर स्वयं में ब्रह्माण्ड है। वही ढांचा, वही सब नियम कायदे। जिस प्रकार पंच महाभूतों से, अधिदैव और अध्यात्म से ब्रह्माण्ड बनता है, वही स्वरूप हमारे शरीर का है। भीतर के बड़े आकाश में भिन्न-भिन्न पिण्ड तो हैं ही, अनन्तानन्त कोशिकाएं भी हैं। इन्हीं सूक्ष्म आत्माओं से निर्मित हमारा शरीर है जो बाहर से ठोस दिखाई पड़ता है। भीतर कोशिकाओं का मधुमक्खियों के छत्ते की तरह निर्मित संघटक स्वरूप है। ये कोशिकाएं सभी स्वतंत्र आत्माएं होती हैं।"
पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की बहुचर्चित आलेखमाला है - शरीर ही ब्रह्माण्ड। इसमें विभिन्न बिंदुओं/विषयों की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। गुलाब कोठारी को वैदिक अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें 2002 में नीदरलैन्ड के इन्टर्कल्चर विश्वविद्यालय ने फिलोसोफी में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्हें 2011 में उनकी पुस्तक मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार और वर्ष 2009 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 'शरीर ही ब्रह्माण्ड' शृंखला में प्रकाशित विशेष लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें नीचे दिए लिंक्स पर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – तेरा तुझको अर्पण

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्म की अभिव्यक्ति है माया

शरीर ही ब्रह्माण्ड – मां ही संस्कृत है-संस्कृति है

शरीर ही ब्रह्माण्ड – दाम्पत्य में अपरा व परा भाव

शरीर ही ब्रह्माण्ड – मोक्ष तक पत्नी का साथ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Dec 2025 08:17 pm

Published on:

05 Dec 2025 07:45 pm

Hindi News / Opinion / Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्डः माया का खिलौना

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: जमीन खरीद-बिक्री की नई गाइडलाइन पर पुनर्विचार की जरूरत

Chhattisgarh
ओपिनियन

आपकी बात: विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते है?

ओपिनियन

गीता को नए सिरे से अध्ययन में लाना होगा

ओपिनियन

सत्ता संघर्ष में दांव पर लगा है कांग्रेस का ‘कर्नाटक’

ओपिनियन

पाक में सैन्य दखल: नए संवैधानिक संशोधनों पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.