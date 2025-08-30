शरीर ही ब्रह्माण्ड – मोक्ष तक पत्नी का साथ

स्वयंभू लोक आग्नेय प्राणों का लोक है। स्वयंभू को सृष्टि करने के लिए युगल चाहिए। सृष्टि कामना के तपन से जो स्वेद पैदा हुआ, उससे आप: तत्त्व पैदा हुआ। एक ही प्राण अब प्राण-आप दो भागों में बंट गया। जो भाग पानी बना वह योषा कहलाया। स्त्री बना। प्राण भाग वृषा रूप पुरुष कहलाया। दोनों के मिथुन भाव से विराट् पैदा हुआ। वेदत्रयी में ऋक्-महदुक्थ है, साम महाव्रत है, यजु: पुरुष है, गतिमान तत्त्व है। स्वेदन-अश्रुधारा आदि पानी रूप अग्नि से ही उत्पन्न होते हैं। विशुद्ध अग्नि सत्याग्नि है, यज्ञाग्नि यौगिक (मिश्रित) अग्नि है। एक फिजिक्स है, दूसरी केमिस्ट्री है। यज्ञाग्नि चित्याग्नि है, सत्याग्नि चितेनिधेय है। यजुराग्नि वेदाग्नि ही सत्याग्नि है। इसकी प्रथम विकास भूमि स्वयंभू, द्वितीय विकास भूमि सूर्य तथा तृतीय विकास भूमि भूपिण्ड है। इन्हीं को ब्रह्माग्नि, देवाग्नि, भूताग्नि कहा जाता है। इनका ही दूसरा नाम प्राणाग्नि, वागाग्नि, अन्नादाग्नि है। ब्रह्माग्नि से- विधरण, प्रतिष्ठा होती है। देवाग्नि से रूप और विकास होता है, भूताग्नि से पाक और विलयन धर्म की पूर्ति होती है। चौथा अग्नि यज्ञाग्नि रूप वैश्वानर है। यह ताप और दाहधर्मा है।