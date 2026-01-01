संपादकीय: नई चेतना, नए संकल्प और उम्मीदों का सवेरा

विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की तेजी से बढ़ती उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सही नीतियां, दूरदर्शी नेतृत्व और जनभागीदारी मिलकर असंभव को भी संभव बना सकती हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठे। स्वदेशी हथियार निर्माण, आधुनिक तकनीक का विकास और रणनीतिक साझेदारियों ने भारत की सुरक्षा को नई मजबूती दी। ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों पर बढ़ता जोर, हरित हाइड्रोजन जैसी पहलों ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए ठोस आधार तैयार किया। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान का भाव जोड़ा। युवाओं की ऊर्जा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और तकनीक आधारित नवाचार देश की प्रगति को नई गति दे रहे हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत ने संतुलित और सशक्त भूमिका निभाई। पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद भारत ने संवाद, सहयोग और शांति का मार्ग चुना।