सामाजिक सरोकारों को बनाया ध्येय, समाज को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया

Karpoor Chandra Kulish birth centenary: भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में श्रद्धेय कर्पूरचंद्र कुलिश जी (Karpoor Chandra Kulish)ने मीडिया के माध्यम से समाज के लिए कई ऐसे विशिष्ट और अभूतपूर्व कार्य किए,जो अमिट छाप छोड़ गए। उन्होंने अपने प्रभावी आलेखों और संपादकीयों के माध्यम से पाठकों व समाज में एक नई चेतना का संचार किया। कुलिश जी ने न सिर्फ़ जनता को उनके सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया और कर्तव्य बोध कराया, बल्कि स्वयं आगे बढ़ कर अनूठी मिसाल भी पेश की। उन्होंने 'राजस्थान पत्रिका' (Rajasthan Patrika) के मंच से सामाजिक सरोकारों को अख़बार का मूल ध्येय बनाया,इसके लिए वे ख़ुद अगुवा बन कर मैदान में डटे। इस तरह पाठकों को समाजसेवा व राष्ट्र-निर्माण के साथ मज़बूती से जोड़ दिया।