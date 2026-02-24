पत्रकारिता का शिल्प, स्वाध्याय और कुलिश जी की कालजयी सीख

आज जब हम मीडिया को देखते हैं, तो पाते हैं कि सारा जोर 'कलेवर' पर है। टीवी स्टूडियो की चमक-धमक, वेबसाइट का यूआई (UI), ग्राफ़िक्स और पैकेजिंग पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं। लेकिन क्या हम 'आत्मा' यानि कंटेंट की गुणवत्ता पर उतना ही निवेश कर रहे हैं? कुलिश जी ने चेतावनी दी थी कि अगर आत्मा पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अख़बार (या आज का चैनल/वेबसाइट) निष्प्राण हो जाएगा। आज 'फेक न्यूज़' और सतही पत्रकारिता का जो संकट है, वह इसीलिए है क्योंकि आज पत्रकारों ने पत्रकारिता को 'शिल्प' या 'विद्या' मानना छोड़ कर उसे शुद्ध 'धंधा' बना लिया है। इसके उलट उन्होंने हमें सिखाया था कि पत्रकारिता एक 'शिल्प' है, जिसमें विद्या का भाव होना अनिवार्य है।