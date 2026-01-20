सजग संपादक, चिंतक व लोकचेतना के प्रणेता, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के दीप स्तंभ थे कुलिश जी: गजेन्द्र सिंह शेखावत

उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समय-समय पर सत्ता को आईना दिखाने का साहस किया। उनकी नजर में सदैव आमजन ही रहते थे। इसीलिए सदैव आमजन को सशक्त बनाने के प्रयासों में जुटे रहते थे। सात मार्च 1956 को कुलिश जी ने राजस्थान पत्रिका के नाम से जिस समाचार पत्र की शुरुआत की उसके जरिए समाज को दिशा देने वाला एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया, जिसने पत्रिका को लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी बनाने का काम किया। राजस्थान पत्रिका को कुलिश जी ने सत्य और निष्पक्षता का प्रतीक बनाया। यही कारण रहा कि यह अखबार सदैव आम जनता की आवाज बनकर खड़ा रहा और आज भी अपना यह दायित्व बखूबी निभा रहा है। कुलिश जी समाचार पत्रों को केवल खबरें देने का माध्यम ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का आंदोलन खड़ा करने का जरिया मानते थे।