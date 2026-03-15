अपरिहार्य युद्ध भी नैतिक मर्यादाओं में रहकर लड़ा जाए

प्राचीन फारस और भारत एक व्यापक 'भारत-ईरानी संस्कृति' का हिस्सा थे। दोनों क्षेत्रों के भाषाई, पौराणिक और दार्शनिक संबंध सर्वविदित हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और 'अवेस्ता' के बीच अद्भुत वैचारिक समानताएं एक साझा बौद्धिक विरासत का संकेत देती हैं। भारत में यही नैतिक चेतना 'धर्म' के रूप में विकसित हुई। 'धर्म' में कर्तव्य, नैतिक व्यवस्था और ब्रह्मांड को धारण करने वाले सिद्धांत समाहित हैं। व्यक्ति, शासक और समाज- सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आचरण को इस नैतिक ढांचे के अनुरूप रखें। भारतीय परंपराओं ने युद्ध की समस्या पर भी गहन मंथन किया। हमारे महाकाव्य संघर्ष की अनदेखी नहीं करते, बल्कि उस पर नैतिक सीमाएं लगाते हैं। 'धर्म-युद्ध' का विचार जोर देता है कि अपरिहार्य युद्ध भी नैतिक मर्यादाओं में लड़ा जाए। जन-साधारण की सुरक्षा और सम्मान के नियमों का पालन अनिवार्य था। समय के साथ जैन धर्म ने अहिंसा को केंद्र में रखा, वहीं बौद्ध धर्म ने करुणा और दु:ख-निवारण को शासकीय आचरण का मार्गदर्शक बनाया। सभ्यताओं से उभरे दार्शनिक ढांचे इस बात पर अडिग थे कि सत्ता और शक्ति को नैतिक चिंतन के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।