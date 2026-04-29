असमानताओं के बीच कैंसर से जूझती दुनिया का संघर्ष

नृपेंद्र अभिषेक नृप स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार- बचपन, जिसे जीवन का सबसे उजला, निष्कलुष और संभावनाओं से भरा काल कहा जाता है, आज दुनिया के कई हिस्सों में एक अदृश्य भय से घिरा हुआ है। यह भय है कैंसर का, जो न केवल बच्चों के जीवन को छीन रहा है, बल्कि उनके परिवारों, समाज और पूरी मानवता के भविष्य पर भी गहरा प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है। हालिया वैश्विक शोध यह चौंकाने वाला तथ्य सामने लाते हैं कि बचपन में कैंसर से होने वाली लगभग 94 प्रतिशत मौतें कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। यह आंकड़ा केवल एक सांख्यिकीय सूचना नहीं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य असमानता की एक करुण गाथा है, जो बताती है कि जन्मस्थान किस तरह जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर देता है। यदि हम इस समस्या की जड़ों में उतरें, तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं की असमान उपलब्धता का प्रश्न सामने आता है। विकसित देशों में जहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षित डॉक्टर, समय पर जांच और महंगे इलाज की पहुंच अपेक्षाकृत आसान है, वहीं कम और मध्यम आय वाले देशों में ये सुविधाएं या तो सीमित हैं या आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। परिणामस्वरूप, वहां कैंसर का निदान अक्सर देर से होता है, जब बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी होती है। यह देरी बच्चों के जीवन की संभावनाओं को लगभग समाप्त कर देती है।

