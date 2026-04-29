Weather Update 29 April: राजस्थान में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, अगले 3 घंटे में कई जिलों में आंधी-बारिश

Rajasthan Weather: जयपुर. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया है। विभाग के अनुसार सीकर, अलवर जयपुर, डीग, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भीलवाडा, बूंदी, कोटा तथा बारां सहित आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटों के दौरान मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है।

चेतावनी के तहत इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि यह स्थिति अस्थायी है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है।