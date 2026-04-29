Public Grievances: गर्मी के बढ़ते असर के बीच सरकार सख्त, 95% से ज्यादा शिकायतों का समाधान

Water Supply Issues: ग्रीष्मकाल में पेयजल और बिजली से जुड़ी शिकायतों में बढ़ोतरी को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं महानिदेशक एचसीएम रीपा, श्रेया गुहा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए।