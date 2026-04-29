गुरुकुल की विरासत व आधुनिक शिक्षा का द्वंद्व

गांधीजी ने भारतीय शिक्षा को एक 'सुंदर वृक्ष' की उपमा देते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने उसकी जड़ों को कमजोर कर दिया, जिससे वह व्यवस्था धीरे-धीरे नष्ट हो गई। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए धर्मपाल ने अपने शोधग्रंथ 'द ब्यूटीफुल ट्री' में ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने यह स्थापित किया कि भारत में गांव-गांव तक शिक्षा का सुदृढ़ तंत्र विद्यमान था, जिसमें विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग शिक्षक और विद्यार्थी दोनों रूपों में सक्रिय थे, जिससे शिक्षा में समावेशिता और सामाजिक संतुलन बना रहता था। यह शिक्षा प्रणाली स्वाभाविक, सामाजिक और जीवन-सापेक्ष थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर देखें, तो इसमें समग्र शिक्षा की अवधारणा को पुनर्जीवित करने का प्रयास दिखाई देता है। के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार इस नीति में बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, नैतिक शिक्षा और रचनात्मकता पर बल दिया गया है। यह एक सकारात्मक पहल है, किंतु इसके क्रियान्वयन में अब भी कई चुनौतियां हैं। विशेषकर वैदिक शिक्षा की गहराई- जिसमें जीवन और ज्ञान का अभिन्न संबंध था और टैगोर की वैश्विक मानवीय दृष्टि, इन दोनों को व्यवहार में उतारने के लिए अधिक ठोस, संरचनात्मक और दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता है।

