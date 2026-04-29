राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, नवपदोन्नत 52 डिप्टी एसपी का हुआ ट्रांसफर, यहां देखें पूरी लिस्ट

जारी सूची के अनुसार, पहले स्थान पर अजयकांत रतूडी को उप पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (एसएसबी), मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर में तैनात किया गया है। वहीं सरोज धायल को सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस लाइन-1, पुलिस आयुक्तालय जयपुर में पोस्टिंग मिली है। वहीं नरेन्द्र कुमार को उप पुलिस अधीक्षक, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जयपुर में नियुक्त किया गया है।